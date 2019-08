Бейзбол "Полето на мечтите" оживява с официален мач между Уайт Сокс и Янкис 09 август 2019 | 12:30 0



"Като спорт, чиято история с гордост свързва поколенията, Мейджър лийг бейзбол е развълнувана от възможността да доведе първенството в "Полето на мечтите" – сподели комисионерът Роб Манфред в официалното съобщение от Ню Йорк. – Очакваме с нетърпение да предадем лично посланието на филма относно това как бейзболът събира хората на това специално място в Айова."



За да промотира предстоящия догодина мач, МЛБ разпространи кратък рекламен клип, в който е пресъздадена една от емблематичните сцени във филма с участието на Кевин Костнър, Рей Лиота и Джеймс Ърл Джоунс. В "римейка" на полето се появява звездният аутфилдер на "янките" Аарън Джъдж и задава въпроса "Това раят ли е?". Отговорът е класическата реплика на главния герой Рей Кинсела: "Не. Това е Айова."



Is this heaven?@Yankees-@WhiteSox, see you in Iowa on 8.13.20. pic.twitter.com/5GGbH7TWuq — MLB (@MLB) 8 август 2019 г.

Строежът на стадиона в Дайърсвил ще започне идния вторник, точно година преди мача. Конкретни размери на игрището не бяха съобщени. МЛБ разпространи само видео, от което личи, че ще има просека за феновете през царевичното поле, както и пана с изображения от стария стадион на Уайт Сокс – "Комиски Парк". Оградата в десния аутфилд ще бъде оборудвана с прозорци, през които ще се виждат царевичните насаждения отзад.



Формален домакин на мача ще бъдат "белите чорапи", чийто тим от 1919 г. е пряко замесен в сюжета на филма. Двубоят ще се играе в четвъртък и ще се води първи от тройна серия между Чикаго и НЙ Янкис, която ще бъде довършена в събота и неделя (15-16 август 2020 г.) на ст. "Гарантийд Рейт Фийлд" във Ветровития град.



Очаква се сред специалните гости да бъдат Кевин Костнър и Джеймс Ърл Джоунс. Двамата ветерани на Холивуд ще бъдат поканени да изпълнят церемониалното първо хвърляне в мача.



