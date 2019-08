Моторни спортове Дови най-бърз в първата тренировка на "Ред Бул Ринг" 09 август 2019 | 12:11 0



Пилотът на Ducati Андреа Довициозо постави най-бързата обиколка в първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австрия. Италианецът записа отличното си време с последния си опит със софт гуми и така остави лидера в генералното класиране с Honda Марк Маркес на второ място с почти две десети пасив, но с медиум смеси. "Ред Бул Ринг" е писта, на която Ducati непременно печелят, откакто трасето се върна в календара на Световния шампионат по мотоциклетизъм през 2016 година. Just the start Ducati were looking for! @AndreaDovizioso edges out @marcmarquez93 to top FP1! #AustrianGP pic.twitter.com/ETPhzElI1P — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2019 Трети в тренировката остана Маверик Винялес с Yamaha. Дови бе с най-добри времена в първите два сектора от трасето, докато Винялес - във вторите два. Маркес заемаше първото място в подредбата за по-голямата част от 45-минутната сесия. Той спаси падане на четвъртия завой, когато не прецени момента на спиране добре и излезе в чакъла. Тежък инцидент пък претърпя сателитният пилот на КТМ Хафиз Сиахрин. Малайзиецът падна на предпоследния завой и въпреки че остана в съзнание, изглеждаше, че изпитва болки. Той веднага бе отведен в медицинския център на пистата, откъдето се чакат подробности за състоянието му. The world champion takes a detour! @marcmarquez93 is still working to find the limit at turn 4! #AustrianGP pic.twitter.com/GaOkEipCHq — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2019 Awkward crash for @hafizh_pescao55 at the penultimate corner!



The @Tech3Racing rider is conscious but looks in some discomfort #AustrianGP pic.twitter.com/yO9BDR3OC5 — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2019 Зад Винялес четвърти остана сателитният пилот на Ducati Джак Милър, следван от Валентино Роси с втората заводска Yamaha. Шести завърши дебютантът Фабио Куартараро на едва 0.002 сек изоставането от Доктора. Единственият пилот на Suzuki този уикенд Алекс Ринс остана седми, а услилията на Йоан Зарко с КТМ машината му стигнаха за осма позиция в тренировката. Топ 10 допълниха сателитните пилоти съответно на Honda и КТМ Такааки Накагами и Мигел Оливейра.

