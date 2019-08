Новият сезон в Премиър лийг започва със сблъсък между европейския шампион и един от новаците

Дългоочакваният нов сезон в Премиър лийг започва тази вечер на " Анфийлд ", където европейският шампион Ливърпул прима новака Норич Сити . Двубоят е от 22:00 часа българско време.Мърсисайдци водеха изключителна битка с Манчестър Сити през целия минал сезон, но в крайна сметка тимът на Юрген Клоп трябваше да приеме второто място, което зае само с точка по-малко от шампионите. Утехата обаче не бе никак малка, след като няколко седмици по-късно "червените" победиха с 2:0 Тотнъм във финала на Шампионската лига и спечелиха шестата си европейска купа. Очакванията са през този сезон Ливърпул и Манчестър Сити отново да водят титанична битка. Тя започна още миналата неделя, когато двата отбора се срещнаха за "Къмюнити Шийлд". Двубоят се изигра на изключително високо темпо и завърши 1:1 в редовното време, като "червените" се представиха силно през второто полувреме, но нямаха късмета да стигнат до пълен обрат, след като на два пъти гредите помагаха на Клаудио Браво , който също се отличи с няколко блестящи намеси. В крайна сметка Ман Сити вдигна и този трофей след победа с 5:4 след изпълнение на дузпи.

@@@

Sadio Mane has scored in @LFC’s opening #PL game in each of the last 3 seasons



The only player to score on the opening weekend in 4 consecutive campaigns is Teddy Sheringham#PLKickOff #LIVNOR pic.twitter.com/uxfWj7SoUe