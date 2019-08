Тенис Надал подобри рекорд на Федерер 09 август 2019 | 11:38 - Обновена 0



@RafaelNadal passes Federer for the top spot on the all-time leaderboard.#CoupeRogers pic.twitter.com/z8Aj7TC1ua — ATP Tour (@ATP_Tour) August 9, 2019

Nadal leads the series 11-4. | #CoupeRogers — ATP Tour (@ATP_Tour) August 9, 2019 На 1/4-финалите Надал ще играе с поставения под №7 италианец Фабио Фонини, който не е най-удобният съперник за испанеца. Надал има 4 поражения от 15 мача срещу италианеца, като Фонини спечели последния двубой между двамата - на клея в Монте Карло тази пролет. Носителят на 18 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал вече е едноличен рекордьор по най-много победи на сингъл на турнирите от категорията на “Мастърс 1000”. С успеха си с 6:3, 6:4 на 1/8-финалите на “Роджърс Къп” срещу аржентинеца Гуидо Пея снощи Рафа записа “Мастърс” победа №379 в кариерата си. Така той изпревари швейцареца Роджър Федерер, който вчера навърши 38 години.Надал, който е водач в схемата в Монреал в отсъствието на световния №1 Новак Джокович (Сърбия), държи и рекорда за най-много “Мастърс” титли в историята - 34. С една по-малко е Джокович.На 1/4-финалите Надал ще играе с поставения под №7 италианец Фабио Фонини, който не е най-удобният съперник за испанеца. Надал има 4 поражения от 15 мача срещу италианеца, като Фонини спечели последния двубой между двамата - на клея в Монте Карло тази пролет.

