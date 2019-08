Тенис Серина срещу Осака за първи път след финала на US Open 09 август 2019 | 10:56 - Обновена 0



Serena advances to the quarter-finals at #RC19. Could a US Open final rematch be on the cards tomorrow...? #USOpenSeries pic.twitter.com/etWKfM9s5Z — Rogers Cup (@rogerscup) August 9, 2019 Трикратната шампионка Уилямс направи решителен пробив в 12-ия гейм на първия сет, за да вземе аванс в резултата. Във втората част опитната американка спечели началния удар на руската квалификантка в десетия гейм, за да си осигури успеха след 91 минути.

She is one set away from booking her ticket to a QF match vs. Serena Williams. #RC19 pic.twitter.com/sHRmvXOusf — Rogers Cup (@rogerscup) August 9, 2019 21-годишната Наоми Осака, втора поставена в схемата, премина през тайбрек в първия сет в двубоя срещу квалификантката от Полша, а в десетия гейм от втората част проби за крайното 6:4. Японската тенисистка е спечелила и двата си двубоя срещу Серина Уилямс.

She will face No. 4 Simona Halep tomorrow. pic.twitter.com/TQSJwfP9aI — Rogers Cup (@rogerscup) August 9, 2019 Шампионката от миналия сезон Симона Халеп също се класира за четвъртфиналите. Румънката, поставена под номер 4, победи лесно с 6:2, 6:1 рускинята Светлана Кузнецова. Следващата съперничка на Халеп в Торонто е чешката квалификантка Мари Бузкова, отстранила бившата шампионка от "Ролан Гарос" Елена Остапенко с 6:2, 6:2. Носителката на титлата от 2017 година Елина Свитолина (Украйна) също се класира напред след победа 6:2, 6:4 над швейцарката Белинда Бенчич. Серина Уилямс и Наоми Осака се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Торонто (Канада). Двете ще се изправят една срещу друга за първи път след финала на Откритото първенство на САЩ през миналата година, спечелен от Осака. Американката, осма поставена, победи със 7:5, 6:4 Екатерина Александрова, докато японката се наложи със 7:6 (4), 6:4 над Ига Свьонтек.Трикратната шампионка Уилямс направи решителен пробив в 12-ия гейм на първия сет, за да вземе аванс в резултата. Във втората част опитната американка спечели началния удар на руската квалификантка в десетия гейм, за да си осигури успеха след 91 минути.21-годишната Наоми Осака, втора поставена в схемата, премина през тайбрек в първия сет в двубоя срещу квалификантката от Полша, а в десетия гейм от втората част проби за крайното 6:4. Японската тенисистка е спечелила и двата си двубоя срещу Серина Уилямс.Шампионката от миналия сезон Симона Халеп също се класира за четвъртфиналите. Румънката, поставена под номер 4, победи лесно с 6:2, 6:1 рускинята Светлана Кузнецова. Следващата съперничка на Халеп в Торонто е чешката квалификантка Мари Бузкова, отстранила бившата шампионка от "Ролан Гарос" Елена Остапенко с 6:2, 6:2. Носителката на титлата от 2017 година Елина Свитолина (Украйна) също се класира напред след победа 6:2, 6:4 над швейцарката Белинда Бенчич. 0



