Михаил Александров напусна Арсенал (Тула)

30-годишният играч пристигна в тима в началото на 2017 година от Лудогорец и изигра близо 40 мача, в които вкара 1 гол. През изминалия сезон той участва едва в един двубой, тъй като лекуваше тежка контузия в лявото коляно, заради която пропусна почти цялата кампания. В Тула обаче ще продължи да играе друг роден представител - полузащитникът Георги Костадинов.

Well... After 2.5 years it's time to have a very hard goodbye. It's been an amazing time working, playing and living with you like a family. Thank you @pfcarsenaltula for showing me how great and friendly you are! To all the players, staff and friends - You will never be forgotten and I hope that we will see each other on the pitch again! I wish everybody in Tula to never lose the smile on their faces! Thank you for all the love! #ТулаВперед M.A 77 Ну ... Через 2,5 года пришло время прощаться. Это было удивительное время, когда я работал, играл и жил с вами как в семье. Спасибо, @pfcarsenaltula, за то, что показали мне, какие вы замечательные и дружелюбные! Всем игрокам, сотрудникам и друзьям - я Вас никогда не забуду, и я надеюсь, что мы снова увидимся на поле! Желаю всем в Туле никогда не терять улыбки на лицах! Спасибо за всю любовь! #ТулаВперед М.А 77

