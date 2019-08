Манчестър Сити с изненадващ трансфер в последния момент

От Манчестър Сити официално обявиха привличането на 33-годишния вратар Скот Карсън, който пристига под наем от втородивизионния Дарби Каунти до края на сезона. Той ще се конкурира за титулярното място с Едерсон

“Чест е, че пристигнах под наем в Сити. Това е нещо, което не очаквах, но и е голяма възможност, която не можах да откажа. Да бъда част от този състав - шампионите на Англия, е сбъдната мечта. Нямам търпение да видя отблизо работата на Пеп в тренировъчния процес. Постигнатото от него като наставник е невероятно. За всеки играч е мечта да играе под негово ръководство. Дано опитът ми да се окаже полезен, докато се опитваме да спечелим титлата в първенството за трета поредна година”, комeнтира Карсън.

We are delighted to have signed Scott Carson from Derby County on a year-long loan deal.



Welcome, Scott!



#mancity pic.twitter.com/XOAbPJqpTP