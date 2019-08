Арсенал се сдоби с желания ляв бек

От Арсенал официално оповестиха трансфера на левия бек Киърън Тиърни, който пристига от Селтик. Клубът не разкри срока на договора, като се предполага, че трансферната сума е в размер на 25 млн. паунда. 22-годишният шотландски национал изигра 170 мача за родния си клуб, а с националния тим на своята страна има 12 мача. Той ще носи фланелката с номер 3.

“Щастливи сме, че Киърън премина в клуба. Тойе много талантлив играч, който ще продължи да се развива. Той увеличава опциите ни в защита, като нямам търпение да се присъедини към състава”, коментира мениджърът на лондончани Унай Емери.

"I got told at seven o'clock last night that I had to be at the airport in an hour, so I had to go quickly. I was actually down the park with my friends!"



