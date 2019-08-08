Пратиха Волен Чинков на Монтана - ЦСКА 1948

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Втора лига
СК към БФС обяви реферските назначения за четвъртия кръг във Втора лига. Възловият двубой между Монтана и ЦСКА 1948 е поверен на Волен Чинков.
Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг във Втора лига:
10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Спартак Плевен - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ти: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Димитров Костовски
10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ОФК Поморие - Хебър 1918
ГС: Петър Григоров Григоров
АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Димитрина Милчева Милкова
СН: Илко Мирославов Топалов
10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Кариана
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Благой Кирилов Манов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Септември - ФК Литекс
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев
10 август 2019 година, събота 19:30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Любомир Йорданов Войков
10 август 2019 година, събота 20:00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Галина Лазарова Донева
12 авг 2019 година, понеделник 18:00 часа
Спартак Варна - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
12 авг 2019 година, понеделник 20:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Румен Красимиров Христов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
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(Гост) 4
отговор
Жалко за Монтана, Чинков е щатния съдия на "честните"... Рейтинг: 2 0
(Гост) 3
отговор
чинката е нашият 12-ти играч Рейтинг: 3 0
(Гост) 2
отговор
монтаня те редовно си падат у дома Рейтинг: 0 3
(Гост) 1
отговор
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