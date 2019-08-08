ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 2:0 Спартак (Варна)

последен:
03.08.2019

Монтана - ЦСКА 1948

следващ:
10.08.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

На живо Ощетиха ли ЦСКА-София срещу Зоря - „Червена зона“ с гост Георги Илиев - Майкъла
Втора лига

Пратиха Волен Чинков на Монтана - ЦСКА 1948

08 август 2019 | 17:24
Пратиха Волен Чинков на Монтана - ЦСКА 1948
  • копирано
  • 5
СК към БФС обяви реферските назначения за четвъртия кръг във Втора лига. Възловият двубой между Монтана и ЦСКА 1948 е поверен на Волен Чинков.

Съдийски назначения за мачовете от четвъртия кръг във Втора лига:

10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Спартак Плевен - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ти: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Димитров Костовски

10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ОФК Поморие - Хебър 1918
ГС: Петър Григоров Григоров
АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Димитрина Милчева Милкова
СН: Илко Мирославов Топалов

10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Кариана
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Благой Кирилов Манов
СН: Владимир Йорданов Владимиров

10 август 2019 година, събота 18:00 часа
ПФК Септември - ФК Литекс
ГС: Станислав Тошев Ставров
АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев

10 август 2019 година, събота 19:30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Юлиян Тошков Тодоров АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Любомир Йорданов Войков

10 август 2019 година, събота 20:00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Галина Лазарова Донева

12 авг 2019 година, понеделник 18:00 часа
Спартак Варна - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Тихомир Георгиев Боболов

12 авг 2019 година, понеделник 20:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Румен Красимиров Христов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

Още по темата
  • копирано
  • 5
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 803

Добави коментар ›› Коментари (4)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Хебър
(Гост) 4
отговор
09 август 2019 | 08:49

Жалко за Монтана, Чинков е щатния съдия на "честните"... Рейтинг: 2 0

Zavinagi Cesekar
(Гост) 3
отговор
08 август 2019 | 22:29

чинката е нашият 12-ти играч Рейтинг: 3 0

...
(Гост) 2
отговор
08 август 2019 | 21:26

монтаня те редовно си падат у дома Рейтинг: 0 3

Lissa
(Гост) 1
отговор
08 август 2019 | 20:23

П︆︆ос︆︆ет︆︆ет︆︆е н︆︆а︆︆й-д︆︆о︆︆б︆︆ри︆︆я с︆︆е︆︆к︆︆с са︆︆й︆︆т за за︆︆п︆︆о︆︆з︆︆на︆︆нс︆︆тв︆︆а >︆︆>︆︆> w︆︆w︆︆w.︆︆B︆︆r︆︆e︆︆d︆︆h︆︆o︆︆t.︆︆C︆︆o︆︆m Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Кариана потегли с 18 футболисти за Радомир, ще нощува в Перник
                
                
                  Кариана потегли с 18 футболисти за Радомир, ще нощува в Перник

                 
                
              

              

                
                  
                  Влади Гаджев: Очакванията ми са високи
                
                
                  Влади Гаджев: Очакванията ми са високи

                 
                
              

              

                
                  
                  Нефтохимик се раздели с Деян Христов
                
                
                  Нефтохимик се раздели с Деян Христов

                 
                
              

              

                
                  
                  Кирил Котев: Ще завършим първи и ще сме готови за елитен футбол
                
                
                  Кирил Котев: Ще завършим първи и ще сме готови за елитен футбол

                 
                
              

              

                
                  
                  Вихрен с класика срещу Беласица за Купата на България
                
                
                  Вихрен с класика срещу Беласица за Купата на България

                 
                
              

              

                
                  
                  Пирин взе бразилец
                
                
                  Пирин взе бразилец

                 
                
              

              

                
                  
                  Балджийски пред завръщане в Монтана
                
                
                  Балджийски пред завръщане в Монтана

                 
                
              

              

                
                  
                  Бюджетът на Пирин стига 2,5 милиона, ще оправят и стадиона (видео)
                
                
                  Бюджетът на Пирин стига 2,5 милиона, ще оправят и стадиона (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  От Пирин: Респект за феновете! Всяко начало е трудно
                
                
                  От Пирин: Респект за феновете! Всяко начало е трудно

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 с обръщение към "многобройните армейци от Северозапада"
                
                
                  ЦСКА 1948 с обръщение към "многобройните армейци от Северозапада"

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Кариана потегли с 18 футболисти за Радомир, ще нощува в Перник
                
                
                  Кариана потегли с 18 футболисти за Радомир, ще нощува в Перник

                 
                
              

              

                
                  
                  В Зоря объркаха превода, набедиха треньора на ЦСКА-София за скандалджия
                
                
                  В Зоря объркаха превода, набедиха треньора на ЦСКА-София за скандалджия

                 
                
              

              

                
                  
                  Живко Атанасов с нов отбор в Италия
                
                
                  Живко Атанасов с нов отбор в Италия

                 
                
              

              

                
                  
                  Антон Карачанаков вече не е футболист на Ботев (Пловдив)
                
                
                  Антон Карачанаков вече не е футболист на Ботев (Пловдив)

                 
                
              

              

                
                  
                  Бивш играч на ЦСКА 1948 повежда атаката на Миньор (Пк) в първото домакинство за сезона
                
                
                  Бивш играч на ЦСКА 1948 повежда атаката на Миньор (Пк) в първото домакинство за сезона

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец смени позицията си, призна ЦСКА-София за ЦСКА (снимка)
                
                
                  Лудогорец смени позицията си, призна ЦСКА-София за ЦСКА (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски и ЦСКА-София честитиха рождения ден на Гочето
                
                
                  Левски и ЦСКА-София честитиха рождения ден на Гочето

                 
                
              

              

                
                  
                  В Шумен съвещаваха относно проблемите на футбола
                
                
                  В Шумен съвещаваха относно проблемите на футбола

                 
                
              

              

                
                  
                  Витоша привлече опитен защитник
                
                
                  Витоша привлече опитен защитник

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда се прицели в Серкан Юсеин
                
                
                  Арда се прицели в Серкан Юсеин

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Кирил Котев: Ще завършим първи и ще сме готови за ...
08 август 2019

Кирил Котев започва втори сезон като спортен директор на ЦСКА 1948. В интервю за сайта на клуба бившият защитник коментира целите, за тима и решенията, които трябва да взима.- Г-н Котев, ЦСКА стартира с три победи в ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •