УЕФА обяви номинациите си за най-добри играчи по постове в ШЛ за сезона

Марк-Андре тер Стеген (Барселона)

От УЕФА обявиха имената на номинираните за най-добри играчи по постове в Шампионската лига за изминалия сезон. С най-много представители очаквано е носителят на трофея Ливърпул - петима. Победителите ще бъдат обявени на 29-и август, когато се тегли жребият за груповата фаза на турнира за новата кампания.Алисон (Ливърпул)Юго Лорис (Тотнъм)Върджил Ван Дайк (Ливърпул)Матайс де Лихт (Аякс/Ювентус)Трент Александър-Арнолд (Ливърпул)Кристиан Ериксен (Тотнъм)Френки де Йонг (Аякс/Барселона)Джордан Хендерсън (Ливърпул) Лионел Меси (Барселона)Садио Мане (Ливърпул)Кристиано Роналдо (Ювентус)