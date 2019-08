Кроос: Бях се разбрал с Манчестър Юнайтед, там нямаше да спечеля ШЛ на три пъти

Халфът на Реал Мадрид Тони Кроос разкри, че е бил много близо до това да премине от Байерн Мюнхен Манчестър Юнайтед през 2014 година. Трансферът обаче пропаднал и така през същото лято той стана играч на испанския клуб, с който спечели Шампионската лига в три поредни сезона.“Знаех, че Манчестър Юнайтед ме иска. Дейвид Мойс определено подчерта това. Беше много приятен следобед с много приятни хора. Говорихме доста за футболната стратегия на Юнайтед, което ме убеди. Накрая постигнахме устна договорка. Не съм човек, който се притеснява за непредвидени събития. Да, бях близо до трансфер. Почти преминах в Манчестър Юнайтед, но това не се случи.

Едно нещо мога да кажа със сигурност: Манчестър Юнайтед нямаше да спечели Шампионската лига на три пъти.

