Де Лаурентис: Лозано ще бъде много добра покупка за Наполи

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис коментира ситуацията около крилото на ПСВ Айндховен Ървинг Лозано, който е силно свързван с трансфер в тима.

“Следим Лозано от януари. Много добре знаем, че той може да е доста добра покупка за Наполи. Също така, следим Хамес Родригес и други играчи като бразилеца Евертон. Това, което харесвам в Лозано, е, че той все още е млад, за разлика от Хамес, който има по-голям опит и е играл под ръководството на Карло Анчелоти на два пъти. Поради тази причина той ни дава гаранция. Трябва да обмислим кой ще ни помогне най-много. Аз имам своя собствена идея, спортният директор Кристиано Джюнтоли и Анчелоти пък са с други виждания. Оценката е нещо много лично, без значение от това какво казвам”, заяви Де Лаурентис пред ESPN.

Aurelio De Laurentiis all-but-confirms Hirving Lozano’s arrival from #PSV. “He can be a very good buy for #Napoli” https://t.co/Rkf2CCzSAV pic.twitter.com/Cgyh78bM0n