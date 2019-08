Нюкасъл привлече шведски защитник

Нюкасъл подписа договор с Емил Крафт от френския клуб Амиен. Според медиите на Острова трансферната сума е в размер на 5 милиона лири. 25-годишният десен бек, четвъртият играч, който се присъедини към Нюкасъл това лято, подписа за четири години, съобщиха от клуба.

New signing Emil Krafth believes his experience of helping Sweden reach the quarter-finals of the 2018 World Cup will stand him in good stead for the @premierleague following his move to #NUFC today.



Watch his first interview on NUFC TV: https://t.co/nfX98B7ylU pic.twitter.com/I1zieXIdLQ