Честит рожден ден, Маестро!

Happy birthday, @rogerfederer!



Join us in wishing Roger a very happy birthday pic.twitter.com/VKHqlhB7Bb — ATP Tour (@ATP_Tour) August 8, 2019 Към днешна дата Федерер е тенисистът с най-много титли от “Големия шлем” в историята на аристократичния спорт с 20 трофея. Швейцарецът е притежател на общо 102 титли в кариерата си (със 7 по-малко от рекордьора Джими Конърс). Федерер има и невероятните 1222 победи на сингъл като професионалист и все още държи рекорда за най-много седмици на първото място в ранглистата (310), а също и този за най-много поредни седмичи (237). Happy birthday to thetennis, Roger Federer



6 x Australian Open

1 x French Open

8 x Wimbledon

5 x US Open

1 x Career Grand Slam

20 Grand Slams

6 Laureus Awards

102 @ATP_Tour singles titles



At 38, baba ibeji still dey wax strong pic.twitter.com/iSIDrZ0e74 — NetBet Nigeria (@Netbet_NG) August 8, 2019 Федерер има златен олимпийски медал на двойки (Пекин 2008) и сребърен на сингъл (Лондон 2012), а през 2014 година спечели “Купа Дейвис” с Швейцария. Федерер има златен олимпийски медал на двойки (Пекин 2008) и сребърен на сингъл (Лондон 2012), а през 2014 година спечели “Купа Дейвис” с Швейцария. Един от най-големите в историята на тениса Роджър Федерер празнува днес рожден ден. Легендарният швейцарец навършва 38 години. Въпреки “преклонната” си за професионалния спорт възраст, Маестрото от Базел продължава да играе на топниво и на “Уимбълдън” 2019 показа страхотна форма, въпреки че в епичния исторически финал отстъпи пред Новак Джокович след 2 пропуснати мачбола.

