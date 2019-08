Край! Трансферният прозорец във Висшата лига затвори (вижте всичко интересно тук)

Трансферният прозорец в Англия официално затвори днес и отборите повече не могат да купуват нови играчи. По традиция в последния ден клубовете правят доста сделки помежду си. И този път имаше някои любопитни трансфери. Най-интересната сделка за деня обаче не бе входяща, а изходяща - Манчестър Юнайтед продаде Ромелу Лукаку в Интер за 80 милиона евро. Интересното обаче е, че "Червените дяволи" така и не взеха негов заместник, въпреки че доста имена бяха спрягани за трансфер в посока "Олд Трафорд". Но нито Пауло Дибала, нито Марио Манджукич, нито Иняки Уилямс бе привлечен в последния момент.

В последните секунди на трансферния прозорец бе и една от най-любопитните сделки. Давид Луис премина от Челси в Арсенал. Междувременно пък "Артилеристите" пласираха Алекс Иуоби в Евертън и взеха и още един бранител - Киърън Тиърни от Селтик.

Вижте всички сделки от деня:

20:18 В Англия чакат да бъдат оформени две сделки преди последната отсрочка за тази цел, която изтича в 21 часа български време - трансферът на Алекс Иуоби от Арсенал в Евертън, както и този на Давид Луис от Челси, който ще е входящ за "артилеристите"



19:05 Евертън и Арсенал са се разбрали за трансфера на Алекс Иуоби за сумата от 35 млн. паунда



19:00 Край! Трансферният прозорец във Висшата лига затвори. Това обаче не пречи на клубовете да продължат да обявяват днешните си сделки, направени преди изтичането на крайния срок.

17:30 Тотнъм е договорил Райън Сесеньон от Фулъм. Официално потвърждение от клуба все още липсва, но всички водещи медии в Англия са категорични, че трансферът е приключен. Споменават се сумата от 25 млн. паунда и 5-годишен договор за играча





17:08 Брайтън е близо до това да привлече Аарън Муй от Хъдърсфийлд



16:43 Дринкуотър вече е преминал прегледи в Бърнли

16:00 Бърнли ще се опита да привлече под наем халфа на Челси Дани Дринкуотър



14:39 Уилфред Заха не е тренирал днес с Кристъл Палас, след като вчера подаде молба за трансфер

14:21 Лукаку маха на феновете на Интер, докато преминава медицинските прегледи

14:16 Джанлука Ди Марцио твърди, че трансферът на Марио Манджукич в Манчестър Юнайтед е пред провал. Манджукич и Дибала за момента остават в Ювентус

13:35 Според медиите в Италия обаче все още има шанс сделката между Тотнъм и Ювентус за Дибала да се осъществи



