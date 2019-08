Бокс Кобрата се боксира с The Schmo за комедийната световна титла (видео) 07 август 2019 | 18:56 0



Кубрат Пулев реши да се позабавлява с един от най-атрактивните журналисти в бойните спортове. The Schmo направи интервю с Кобрата преди няколко седмици и явно двамата са се разбрали за битка. Двубоят между Кубрат и The Schmo беше за комедийната световна титла, пише mma.bg. The Schmo даде всичко от себе си, но това не беше достатъчно и Кобрата го победи с нокаут, с което му взе комедийната титла.



Кубрат записа 7-ма поредна победа през март, след като победи с нокаут Богдан Дину в Калифорния. Той имаше доста проблеми, защото целуна Джени Суши след битката с Дину, но те вече са зад гърба му. В момента Кобрата е претендент номер 1 за титлата в тежка категория на IBF и настоява за шанс срещу Andy Ruiz, който от своя страна преговаря за реванш с Anthony Joshua. Все още не е ясно какво следва за Пулев на ринга.

