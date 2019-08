Тенис Това не се вижда всеки ден в професионалния тенис (видео) 07 август 2019 | 18:23 0



копирано



Don't see this every day



Feli Lopez touches a ball that was going out - and loses the point...#CoupeRogers pic.twitter.com/I5u9a1z9Xb — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2019 Най-любопитният момент в двубоя обаче бе в първия сет, когато Мъри и Лопес загубиха точка, тъй като испанецът реши да подложи ракетата си при очевидно излизаща в аут топка. Поради това, че левичарят от Толедо игра с топката, докато тя бе още във въздуха, точката бе присъдена на Кубот и Мело. Down match point? No problem!@andy_murray & @feliciano_lopez d. #2 seeds Kubot/Melo 6-7(5), 6-3, 11-9.



: @TennisTV | #CoupeRogers pic.twitter.com/DOaR4Pi6b1 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 7, 2019 Испанският ветеран Фелисиано Лопес е един от най-опитните играчи в ATP тура, но това не му попречи да загуби точка по доста нелеп начин. 37-годишният испанец си партнира с британската звезда Анди Мъри на двойки на турнира от категорията “Мастърс” в Монреал. В първия кръг двамата се изправиха срещу поставените под №2 Лукаш Кубот (Полша) и Марсело Мело (Бразилия) и спечелиха с 6:7 (5), 6:3, 11-9. Участващите с “уайлд кард” Лопес и Мъри дори спасиха мачбол при 8-9 в решаващия тайбрек.Най-любопитният момент в двубоя обаче бе в първия сет, когато Мъри и Лопес загубиха точка, тъй като испанецът реши да подложи ракетата си при очевидно излизаща в аут топка. Поради това, че левичарят от Толедо игра с топката, докато тя бе още във въздуха, точката бе присъдена на Кубот и Мело. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 3019 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1