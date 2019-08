Макгрегър редом с Роналдо и Меси обявени от "Форбс" за най-ценени спортисти в социалните медии

Конър Макгрегър очевидно няма нужда да се бие, за да остане любимец на публиката в социалните медии.

Докато MMA светът очаква някакви новини за неговото завръщане в клетката, ирландецът се радва на своя изключително успешен уиски бизнес. Бившият двоен шампион на UFC няма никаква причина да се доказва в Октагона, освен любовта му към спорта. Въпреки всичко, суперзвездата все още остава ценен от голяма част от привържениците на бойните спортове, а и не само.

Вчера списание “Форбс” пусна списък със седемте най-ценени спортисти в социалните медии. Макгрегър беше класиран под номер 5, а около него има само футболни величия. Конър е зад звезди като Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Неймар.

Conor McGregor is the only non-soccer player among the top seven of social media's most valuable athletes https://t.co/vNKxYhYS7G pic.twitter.com/2JzdZZyBcd