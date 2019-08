Усик и Такам с официална дата за мача им

На 12 октомври в Чикаго ще се проведе сблъсъкът между бившия безспорен шампион в полутежка категория Александър Усик и Карлос Такам. Това ще бъде дебют за украинеца в тежка категория като той не познава вкуса на загубата. Усик има на сметката си 16 победи, 12 от които с нокаут в полутежка категория, а за последно нокаутира Тони Белю през ноември, защитавайки по този начин титлите си.

Oleksandr Usyk is likely to make his Heavyweight debut and return against Carlos Takam on October 12



This is after the two were scheduled to fight back in May but had to pull out due to a bicep injury#usyk #takam #usyktakam #boxing pic.twitter.com/wnVVyx7tYb