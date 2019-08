Сезонът за Дойл приключи, очаква бебе

Бронзовата олимпийска медалистка Ейлид Дойл приключва атлетическия сезон, след като обяви, че очаква първото си дете през януари. 32-годишната шотландка, която е спечели своя олимпийски медал на 4 по 400 метра в рио де Жанейро през 2016 г., се очаква да роди само шест месеца преди Олимпиадата в Токио.

“Все още не съм се отказала, планирам да се завърна”, сподели носителката на три сребърни медала от Игри на Британската общност.

Hanging up my competitive spikes for this season to make way for the pitter patter of tiny feet. Baby Doyle due January 2020 pic.twitter.com/BZssmukREz