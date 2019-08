Германия Ганайската колония в Дюселдорф се увеличава 07 август 2019 | 09:24 - Обновена 0



Офори е третият играч от Гана, който ще бъде в състава на Дюселдорф през сезон 2018/2019. Досега той бе играл единствено в академията Right To Dream в родната си страна. Фортуна (Дюселдорф) ще разчита на още един футболист от Гана през новия сезон в Бундеслигата. След като по-рано през лятото на “Меркур Арена” пристигнаха Опоку Ампома от Беверен и Бърнард Текпетей, който е преотстъпен от Шалке 04 , сега бе обявено привличането на Келвин Офори.18-годишният полузащитник тренира известно време с отбора на Фрийдхелм Функел и изигра няколко контроли, в които изглежда си е заслужил договор. Ганайският тийнейджър подписа с десетия от последния сезон в Бундеслигата за три години - до лятото на 2022 година.Офори е третият играч от Гана, който ще бъде в състава на Дюселдорф през сезон 2018/2019. Досега той бе играл единствено в академията Right To Dream в родната си страна.

