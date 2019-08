Тереза Йохауг обмисля да се пусне на европейското по лека атлетика

View this post on Instagram

Norwegens Superstar in Sachen Skilanglauf, Therese Johaug, ist nun auch 10.000 Meter Meisterin ihres Landes auf der Bahn. Ein Start bei den Leichtathletik-Europameisterschaften ist wahrscheinlich. Mehr dazu auf xc-ski.de Frederik Garshol #xcski #fiscrosscountry #skilanglauf #langlauf #theresejohaug

