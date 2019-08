Джокович и Надал ще играят в Казахстан

View this post on Instagram

#kaztennis . Очередная встреча двух титанов На этот раз в городе НУР-СУЛТАН . Новак Джокович и Рафаэль Надаль, действующие первая и вторая ракетки мира, встретятся в столице Казахстана 24 октября . Благотворительный показательный матч пройдёт в МЛД «Барыс-Арена» . Не упустите возможность своими глазами увидеть очную встречу двух легенд мирового спорта! . Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на благотворительность. . Билеты в режиме онлайн доступны по ссылке в нашем профиле _______ #ФедерацияТеннисаКазахстана #ФедерацияТеннисаАстана #АстанаФедерацияТенниса #теннисАстана #Астанатеннис #теннис #tennis #спорт #sport #ATP #Djokovic #Nadal #DjokovicNadal #NadalDjokovic #Джокович #Надаль #ДжоковичНадаль #НадальДжокович

