Рууни подписа с Дарби като играещ треньор

Уейн Рууни подписа договор с Дарби Каунти и ще стане играещ треньор на тима. От клуба потвърдиха информацията, след като двете страни стигнаха до споразумение. 33-годишният нападател ще влезе в щаба на мениджъра Филип Коку от януари 2020 г. В момента той е играч на Ди Си Юнайтед и ще завърши сезона в американското първенство.

Рекордьорът по голове за Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия се обвързва с Дарби за сезон и половина.

DONE DEAL: Derby County have confirmed the signing of Wayne Rooney in a player-coach role, signing an 18-month contract with the deal starting in January 2020. pic.twitter.com/36eNQ6TOYb