Трипиър няма да допусне същата грешка като Бейл

Новото попълнение на Атлетико Мадрид Киърън Трипиър не възнамерява да допусне същата грешка като Гарет Бейл в градския съперник Реал Мадрид . За 6 години в Испания уелсецът така и не успя да научи местния език, като по този начин не само че не успя да се сближи със съотборниците си, но и си навлече множество подигравки. Затова английският национал веднага е започнал интензивен курс по испански език.

“Да, важно е да науча езика възможно най-бързо, за да мога да си комуникирам със съотборниците ми, феновете и треньора, което е много важно. Ще бъде трудно, но главната ми цел е да науча испанския колкото се може по-бързо, за да мога да говоря на интервютата. Доста е важно, защото искам да си контактувам със съотборниците ми на и извън терена. Много е важно това особено когато отиваш в чужбина, защото ще играя в Испания и искам да си общувам с всички хора в клуба”, заяви Трипиър в интервю за AS.

