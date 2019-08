Испания Ръководителите на Барселона със спешна среща в Маями 06 август 2019 | 14:44 - Обновена 0



копирано





Там те ще проведат спешна среща помежду си, на която ще обсъдят финалния план до края на август, когато затваря трансферният пазар. Присъствието на Абидал и Планес в столицата на щата Флорида не е случайност. В Барса трябва да затворят още няколко сделки. Някои от тях може да се окажат спешни заради трансферния прозорец във Висшата лига, който ще затвори в четвъртък. Ясно е, че тази седмица ще е решаваща. A at Barça’s first day in the United States

All about the Barça US Tour https://t.co/y1BIdOrVF8 pic.twitter.com/DnvquyYMUa — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2019 За първото място по важност се борят случаите на

Bartomeu monta un comité de crisis en Miami

Toda la cúpula deportiva está en Estados Unidos. Además del presidente y Óscar Grau, CEO del club, han viajado Eric Abidal y Ramon Planes con carpetas potentes aún por solucionarhttps://t.co/dbXcios3Ca — AS (@diarioas) August 6, 2019

Може и да изглежда, че каталунците почти са завършили работата около състава след трансфера на Минути след пристигането на играчите на Барселона в хотела им в Маями, друг, много по-малък автобус спрял пред главния вход. От него слезли президентът Джосеп Мария Бартомеу, изпълнителният директор Оскар Грау, отговорникът за първия състав Хавиер Бордас, както и двамата технически директори - Ерик Абидал и Рамон Планес, пише AS.Там те ще проведат спешна среща помежду си, на която ще обсъдят финалния план до края на август, когато затваря трансферният пазар. Присъствието на Абидал и Планес в столицата на щата Флорида не е случайност. В Барса трябва да затворят още няколко сделки. Някои от тях може да се окажат спешни заради трансферния прозорец във Висшата лига, който ще затвори в четвъртък. Ясно е, че тази седмица ще е решаваща.За първото място по важност се борят случаите на Неймар от Пари Сен Жермен Филипе Коутиньо . Може да се окаже, че са свързани помежду си. Възможно е двамата бразилци да разменят местата си в двата отбора, като Усман Дембеле и Иван Ракитич също да заминат за Париж. В Барселона имат и други задачи за вършене като продажбата на Рафиня, но е очевидно, че присъствието на Абидал и Планес в САЩ е с цел Бартомеу постоянно да е информиран за движенията по две мултимилионни сделки, които трябва да оформят профила на тима за следващия сезон.Може и да изглежда, че каталунците почти са завършили работата около състава след трансфера на Жуниор Фирпо, но това, че Абидал и Планес също са в Маями подсказва, че все още има какво да се направи около отбора. Така вчера е било дадено началото на решаващата за клуба седмица, в която Бартомеу иска техническите директори близо до себе си, за да знае от първа ръка за новостите и най-вече за решенията, които ще оформят Барселона за предстоящия сезон, допълват от изданието.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 963

1