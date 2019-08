Колоездене Фиона - момичето, което спечели Transcontinental Race 7 06 август 2019 | 12:22 - Обновена 0



Фиона Колбингер успя да измине цялото разстояние от 4 000 км само за 10 дни, 2 часа и 48 минути, като подържаше невероятно темпо на каране още от старта в Бургас. Трасето премина през Сърбия, Австрия, Италия и Франция, а германката успя да финишира с над 6 часа по-бързо от останалия на второ място Бен Дейвис от Англия. В Transcontinental Race 7, което финишира в Брест, Франция, взеха участие 265 колоездачи.



#TCRNo7 sensation and current leader #TCRNo7cap66 Fiona Kolbinger is now approximately 333km away from us at the finish. Will she be able to maintain her lead as she does her smile? #NoBadDays #Apidura [Photo by Ben Briffett] pic.twitter.com/GGTRs3cHCI — APIDURA (@apidura) August 5, 2019

Родената в Хайделберг Колбингер стана първата жена в историята на състезанието, която го печели. Фиона бе подкрепяна от стотици фенове и приятели в социалните мрежи, които следяха нейното приключение през тракинг системата на



Fiona Kolbinger, leader of #TCRNo7 and...pianist!#TCRNo7cap66 pic.twitter.com/NEwaRtJLWC — The Transcontinental (@transconrace) August 3, 2019

Българските представители се движат с добро темпо, прекосявайки Алпите към контролен пост 4, като Златомира Петрова с номер 249 можете да следите тук -

Павел Стефанов с номер 64 -

Смилян Павлов с номер 148 -

