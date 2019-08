Моторни спортове Мир приет в болница след тежко падане в MotoGP теста 06 август 2019 | 12:16 0



NEWS: Joan Mir suffers high speed crash at Brno Test. Diagnosed at the circuit with a pulmonary contusion, a CT scan and checks at the hospital confirmed no further damage. Joan will need to be monitored over the next days while he rests and recovers. Send him your best wishes pic.twitter.com/ZrizlHa58L — Team SUZUKI ECSTAR (@suzukimotogp) August 5, 2019 Пилотът на Suzuki в MotoGP Жоан Мир бе транспортиран в болница след тежко падане в края на MotoGP теста на чешката писта "Бърно". Испанецът, който приключи тестовия ден със седмо време, падна с 300 км/ч на влизане в първия завой. Първоначално Мир е бил прегледан от докторите на трасето и е диагностициран с травма на гръдния кош и белите дробове. По-късно е транспортиран с хеликоптер до Университетската болница в Бърно за по-подробни изследвания. От там разкриха, че пилотът ще остане под наблюдение между 24 и 48 часа преди да се реши дали ще може да участва в предстоящия състезателен уикенд в Австрия. "Падането беше доста страшно. Изпитвах болка при дишане отначало, но ситуацията се подобри и малко или много вече съм по-добре. Ще си взема няколко дни почивка за възстановяване, но към момента съм облекчен, че се разминах без сериозна контузия. Надявам се за неделя да съм на 100% готов", коментира Мир. "The crash was a scary one."@suzukimotogp rider Joan Mir is a lucky, lucky man



MORE: https://t.co/6TZwGdzXIY pic.twitter.com/lgTDADwguz — FOX MOTORSPORT (@Fox_Motorsport) August 5, 2019 Испанецът заема 13-а позиция в генералното класиране с най-добър резултат шесто място в Барселона и второ място в класирането при новаците в кралския клас.

