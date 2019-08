Аугсбург подписа с чешки вратар

Чешкият вратар Томаш Кубек официално бе представен като ново попълнение на Аугсбург . Той пристига от Рен , а баварците не оповестиха трансферната сума, но според медиите в двете страни става дума за 7 или 8 милиона евро. Договорът му е до лятото на 2024 година.

“Нямам търпение за новото предизвикателство в Бундеслигата с Аугсбург. Благодарен съм, че получавам тази възможност. Искам да се отплатя за доверието със силни представяния на терена”, каза той пред официалната уебстраница на отбора.

