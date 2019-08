Лека атлетика Сали Пиърсън обяви, че прекратява кариерата си 06 август 2019 | 09:45 - Обновена 0



След като стана световна шампионка в Дегу през 2011 и олимпийска в Лондон през 2012 г., австралийката лекува сериозни травми през 2013 и 2014 г. Олимпийската и световна шампионка на 100 метра с препятствия Сали Пиърсън обяви на специална пресконференция, че е взела решение да прекрати състезателната си кариера след 16 години на пистата. Златната олимпийска медалистка от Лондон 2012 и носителка на две световни титли се бореше с редица контузии в последните години и това е наклонило везните. “Взех решение да се откажа от моя спорт - атлетиката. Бяха дълги 16 години, но също забавни и вълнуващи 16 години. Тялото ми реши, че е време да се оттегля и да продължа в нова посока. Надявам се, че Австралия се гордее с мен”, каза Пиърсън.

Личният й рекорд на 100 метра с препятствия е 12.28 секунди от Дегу 2011, когато спечели световната титла. С този резултат тя заема шесто място в световната ранглиста за всички времена. През 2011 г. австралийката беше избрана и за Атлетка №1 в света от IAAF.



В кариерата си тя има общо 16 титли на Австралия в дисциплините 100 метра, 200 метра и 100 метра с препятствия. На международната сцена освен олимпийската и двете световни титли, Пиърсън има олимпийско сребро от Пекин 2008, световен бронз от Москва 2013. Тя е също световна шампионка на 60 м/пр в зала от Истанбул 2012 и сребърна медалистка от планетарния форум под покрив в Сопот 2014. Има също две титли от Игри на Британската общност и едно бронзово отличие. Пез 2003 г. Пиърсън печели световната титла за девойки.

