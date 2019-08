НБА Рекордьорът Картър ще доиграе кариерата си в Атланта 06 август 2019 | 09:43 0



Free agent Vince Carter has agreed to a deal to return to the Atlanta Hawks, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2019

За момента Винс държи лидерската позиция по този показател заедно с Робърт Париш, Кевин Гарнет и Кевин Уилис, като и четиримата имат по 21 сезона в Лигата, но в края на следващата кампания Картър еднолично ще оглави подреждането.

When Vince Carter completes his 22nd NBA season, he can say he played in the 90s, 00s, 10s, 20s!



42-year-old Vinsanity Mixtape

: @ATLHawks



pic.twitter.com/ydVc3AY0wS — Ballislife.com (@Ballislife) August 5, 2019

198-сантиметровият баскетболист записа солидна кампания и в 76 мача за “ястребите” през сезон 2018/2019 постигаше средно по 7.4 точки, 2.6 борби и 1.1 асистенции при успеваемост 38.9% от зоната за три точки. Картър ще има шанс да задмине доста доказани имена и да се изкачи още повече във вечната ранглиста на реализаторите, където в момента е под №23 с 25 430 точки, а пред него са Кармело Антъни (25 551), Алекс Инглиш (25 613) и Кевин Гарнет (26 071). Ако е здрав, той може да се нареди и в Топ 3 по изиграни мачове, след като към момента е пети с 1481, а челната четворка е оформена от Джон Стоктън (1504), Дирк Новицки (1522), Карийм Абдул-Джабар (1560) и Робърт Париш (1611).

Vince Carter is returning to the Hawks, a league source tells @wojespn.



If he plays in a game after January 1, 2020, he will be the first player in NBA history to play in 4 different decades. (via @EliasSports) pic.twitter.com/v9zZ6yY7xS — ESPN (@espn) August 5, 2019

Осемкратният участник в Мача на звездите, който е и златен олимпийски медалист от Сидни 2000, има средни показатели от 17.2 точки, 4.4 борби, 3.2 асистенции, 1.0 отнети топки и 37.4% успеваемост от зоната за три точки в 1481 мача от редовния сезон на НБА.



Винс ще навърши 43 години през месец януари и е считан за сигурен член на Залата на славата, а във визитката му личат още наградата за “Новобранец на годината” през 1998, две участия, съответно във втория (2001) и третия (2000) символични отбори на сезона, както и в най-добрия състав на новобранците за 1998 година. През 2000 година той се бетонира като може би най-добрият забивач за всички времена, печелейки Конкурса по забивки по невероятен начин.



