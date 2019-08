Англия Челси праща Бакайоко в Турция 05 август 2019 | 19:39 - Обновена 0



Standard | #Chelsea in talks with Galatasaray to offload Tiemoue Bakayoko on loan after failing to impress Frank Lampard. #CFC pic.twitter.com/t5yZ7rcn6v — The Blues (@TheBlues___) August 5, 2019

24-годишният французин игра 185 минути в контролите на Челси от началото на подготовката. Той не пътува с отбора за последните две проверки, а бе оставен да тренира на базата на клуба в Кобъм. Галатасарай е започнал преговори за халфа на Челси Тиемуе Бакайоко. Турският гранд иска да вземе полузащитника под наем за един сезон. Лондончани имат желание да се разделят с французина, като Франк Лампард няма намерение да разчита на него за предстоящия сезон.Бакайоко прекара миналия сезон под наем в Милан . “Росонерите” решиха да се използват клаузата за закупуване на играча, която бе на стойност 32 милиона паунда. Италианците не бяха склонни да дадат подобна сума, след като не успяха да се класират за Шампионската лига. Освен това халфът не впечатли с изявите си на "Сан Сиро".24-годишният французин игра 185 минути в контролите на Челси от началото на подготовката. Той не пътува с отбора за последните две проверки, а бе оставен да тренира на базата на клуба в Кобъм.

