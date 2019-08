Куартараро с 0.012 сек по-бърз от Винялес в MotoGP теста на "Бърно"

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро бе с 0.012 сек по-бърз от заводския пилот на Yamaha Маверик Винялес в сезонния тест от шампионата на чешката писта "Бърно". Третото място също бе окупирано от Yamaha благодарение на Франко Морбидели. Отборите тестваха нови части и прототипи на машините си за сезон 2020.Yamaha изпробваха нов двигател, който се очаква да има по-висока максимална скорост, а Валентино Роси прекара тестовия ден с прототипа за следващия сезон. Доктора завърши теста с шеста най-бърза обиколка и изоставане от 0.399 сек спрямо Куартараро. Между Морбидели и Роси се наредиха Алекс Ринс със Suzuki и Кал Кръчлоу със сателитна Honda.

Шампионът в кралския клас от 2018 година Марк Маркес завърши с осмо време, като имаше на разположение три различни мотора на Honda през деня.

