Тодор Скримов: Вярвам, че можем да победим Бразилия с подкрепата на феновете ни

Националът Тодор Скримов даде специално интервю за авторитетния сайт WorldofVolley.com. Посрещачът даде оценка на миналия сезон в италианската Серия А1, като говори и за предизвикателствата с националния отбор.

Ето какво сподели Скримов:

Не беше особено успешен сезон за отбора. Имахме няколко много добри мача, но не успяхме да поддържаме ниво за дълго време. Трябваше да завършим по различен начин.

Разбира се, че можеше. Мисля, че имахме по-добри играчи в сравнение с някои отбори, които завършиха на по-добра позиция. Както и да е, волейболът е отборен спорт, имахме много възходи и спадове, и напълно заслужихме своето място.

Беше чудесно преживяване. Руската Суперлига е една от най-добрите в света. Там свършихме добра работа, достигайки до плейофите. Запазвам хубави спомени от този сезон. Въпреки всичко, не е лесно да се играе в Русия. Волейболът там е различен, залага се много на физиката. Русия е огромна страна и трябва да имаш доста енергия, за да пътуваш за мачовете.

През последните 2-3 години, това определено е италианската Серия А1. Доста добри играчи се завърнаха от руската или турската лига. Някои топ играчи играят там за първи път. За мен А1 сега е най-силното първенство без никакво съмнение.

България ще играе в Група А на олимпийската квалификация заедно с Бразилия, Египет и Пуерто Рико. Какви са шансовете на България?

Първо, трябва да победим Египет и Пуерто Рико. Не можем да подценяваме никого. Бразилия очевидно е най-добрият отбор в тази група. Имат страхотни играчи, спечелили са много отличия. Но, разбира се, това е просто един мач и вярвам, че можем да ги победим. Особено у дома, с подкрепата на нашите фенове.

Имате ли неосъществени мечти във волейбола?



Да, да спечеля медал с българския национален отбор.

Не съм сигурен точно, но вероятно пак с някакъв спорт. Толкова обичам спорта още от дете, че не мога да си представя как ще правя нещо друго.

