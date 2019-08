Официално: Хари Магуайър е играч на Манчестър Юнайтед

"Щастлив съм да подпиша с този велик клуб. Насладих се изцяло на времето, прекарано в Лестър, и искам да благодаря на всички в клуба, както и на феновете за фантастичната им подкрепа през последните два сезона. Обаче, когато Манчестър Юнайтед дойде и почука на вратата ти, това е невероятна възможност. Разговорите с мениджъра ме развълнуваха заради визията и плановете, които той има за отбора. Ясно е, че Оле изгражда тим, който да печели трофеи. Сега с нетърпение очаквам да се срещна с новите си съотборници и да започна сезона", заяви Магуайър пред сайта на Юнайтед.

"Хари е един от най-добрите централни защитници във футбола в момента и затова съм щастлив, че успяхме да го привлечем. Той чете играта много добре и има силно присъствие на терена. Има способността да остане спокоен, когато е поставен под натиск, владее топката със самочувствие и има много сериозно присъствие в двете наказателни полета. Според мен той ще се впише по страхотен начин. Хари е страхотна личност и ще бъде фантастично попълнение за нашия клуб. Очаквам с нетърпение да започнем да работим заедно", коментира мениджърът на отбора Оле Гунар Солскяер.

