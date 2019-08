Ливърпул с трето ново попълнение

"Чувствам се много щастлив да бъда тук и да работя в този велик клуб. Аз съм много амбициозен и идвам, за да спечеля всичко възможно и да притисна Алисон, за да станем и двамата още по-добри", заяви Адриан.

"I’m very ambitious, I come here to try to win everything, to try to push Ali from the first minute and to make us better." pic.twitter.com/LcKq6HLkUl