Вижте жребия за плейофите за влизане в групите на Шампионската лига

Жребият за плейофите за влизане в груповата фаза на Шампионската лига бе изтеглен в Нион. Така отборите знаят евентуалните си съперници още преди да са изиграли своите мачове от третия квалификационен кръг, който стартира утре. Мачовете ще се изиграят на 20/21 и 27/28 август. Шестте победители влизат в групите на Шампионската лига, където ще се присъединят към 26-те тима, които се класират по право за същинската фаза. Отборите, които загубят, отиват директно в групите на Лига Европа.

Жребият за груповата фаза ще се изтегли на 29 август в Монако.

Шампионски поток:

Динамо Загреб (Хърватия) или Ференцварош (Унгария) - Марибор (Словения) или Розенборг (Норвегия)

Нешампионски поток:

