На 21 години почина шампионка на женския футбол

Последний забитый мяч в жизни Анастасии Березиной 02.06.2017 Спасибо за все, Настя #навсегдавнашихсердцах#13

A post shared by ЖФК "Чертаново" (@chertanovowomen) on Aug 4, 2019 at 12:16pm PDT