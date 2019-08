Тенис Кирьос пречупи Медведев и покори столицата на САЩ (видео) 05 август 2019 | 09:21 - Обновена 0



Nick Kyrgios is our 2019 Citi Open Men’s Singles Champion!



7-6(6), 7-6(4)#CO19 pic.twitter.com/yTleaIG8jL — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2019 Въпреки физическите проблеми, Кирьос направи 18 аса и в нито един момент от мача не беше изправен пред точка за пробив. Силната му игра от началната линия беше буквално потресаваща в тайбрека на първия сет, когато изоставаше с 1:4, но успя да се върне и да обърне хода на срещата. Веднага след края на първия сет той поиска и медицински таймаут заради болките в гърба.

Are you not entertained?! @nickkyrgios is the 2019 @citiopen champion pic.twitter.com/e5CSWNaTdJ — ATP Tour (@ATP_Tour) August 4, 2019 Във втория сет Кирьос имаше проблеми със сервиса на Медведев, който спечели 80 процента от точките при първото си подаване. Но австралиецът успя някак да се измъкне за 6:6 във втората част и отново да изпрати мача в тайбрек. Преди да спечели мача и да реализира победната точка, той имаше две подобни възможности, но не ги реализира. Шоуто завърши с консултация между него и зрител от трибуните, който му даде съвети как и къде да изпълни началния удар. @NickKyrgios has officially kept it this week!#CO19 pic.twitter.com/XJ4uEM1wTY — ATP Tour (@ATP_Tour) August 4, 2019 “Страхотно е да спечеля, но на първо място се радвам, че дадох доказателство на много хора. Може би това е една от най-хубавите седмици в живота ми. Имах спазми в дясната страна на гърба ми, но в края на краищата победата заличава всичко”, заяви Кирьос след края на срещата. The #CO19 fans should start charging consulting fees!



