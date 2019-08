Англия Евра: Получих смъртни заплахи след расисткия скандал със Суарес, не тая омраза към него 04 август 2019 | 21:12 - Обновена 0



Както е известно, тогава Евра обвини Суарес, че го е нарекъл “негро” по време на мач от Висшата лига между Evra reveals death threats after Suarez racism rowhttps://t.co/uQ0m8DYXsC — Goal News (@GoalNews) 4 август 2019 г. Прекратилият преди дни активната си футболна кариера Патрис Евра разкри, че е получил множество смъртни заплахи след расисткия скандал между него и Луис Суарес през октомври 2011 г. Бившият защитник обаче увери, че не мрази нападателя.Както е известно, тогава Евра обвини Суарес, че го е нарекъл “негро” по време на мач от Висшата лига между Ливърпул Манчестър Юнайтед на “ Анфийлд ”. По-късно уругваецът призна, че е използвал тази дума, но не и с расистки умисъл. Въпреки това, ФА го наказа да не играе в 8 мача и го глоби с 40 хиляди паунда. В ответния двубой през същия сезон пък настоящият футболист на Барселона отказа да се здрависа с французина. “Получих множество смъртни заплахи. Месеци наред охранителна кола денонощно беше паркирана пред къщата ми в Алдърли Едж. Не беше лесно за семейството ми, но израснах по тежките улици на Лез Юлис, така че за мен беше нещо нормално. Но може би за другите е било лудост. Дори моят брат ми казваше да внимавам, когато бяхме в колата ми.

Не знам дали Суарес е расист. Не познавам семейството му, нито произхода му. Расизмът обаче от много години е толкова голям и в този ден имаше расистко оскърбление. Така че, когато отидохме на изслушването, те ме послушаха, защото казах, че не искам да го накажат и че не го познавам достатъчно добре, за да заявя, че е расист, но той използва тази расистка дума. INTERVIEW: 'I never hated him' - Patrice Evra on what he thinks about Luis Suarez, why friend Paul Pogba doesn't feel loved at Manchester United and how talking about his former club 'hurts my heart' https://t.co/Fhe1yxfcTj | @OllieHolt22 pic.twitter.com/e7KeVYMO6q — MailOnline Sport (@MailSport) 4 август 2019 г. Не го мразя, никога не съм го мразел. В този момент исках да го ударя, но за мен е невъзможно да мразя някого. Нямам омраза в сърцето ми. Мога да реагирам, но омразата е силна дума за мен. Когато бях помолен да назова отбор от най-добрите играчи, Суарес беше сред моите 11. Той беше най-добрият нападател по това време. Защо да не разпозная таланта му дори и ако не е добър човек? Дори не знам дали е такъв. Ние имахме една случка. По това време не бих отишъл на почивка с него, но не мога да го мразя”, сподели Евра пред “Дейли мейл”. Не знам дали Суарес е расист. Не познавам семейството му, нито произхода му. Расизмът обаче от много години е толкова голям и в този ден имаше расистко оскърбление. Така че, когато отидохме на изслушването, те ме послушаха, защото казах, че не искам да го накажат и че не го познавам достатъчно добре, за да заявя, че е расист, но той използва тази расистка дума.Не го мразя, никога не съм го мразел. В този момент исках да го ударя, но за мен е невъзможно да мразя някого. Нямам омраза в сърцето ми. Мога да реагирам, но омразата е силна дума за мен. Когато бях помолен да назова отбор от най-добрите играчи, Суарес беше сред моите 11. Той беше най-добрият нападател по това време. Защо да не разпозная таланта му дори и ако не е добър човек? Дори не знам дали е такъв. Ние имахме една случка. По това време не бих отишъл на почивка с него, но не мога да го мразя”, сподели Евра пред “Дейли мейл”.

