Китай срази Турция и ще защитава олимпийската си титла в Токио 2020 (видео + снимки)

Олимпийските шампионки от Рио 2016 от Китай ще защитават титлата си на предстоящите Игри в Токио 2020. Волейболистките на Джен Пин Лан победиха основния си конкурент Турция с 3:0 (25:18, 25:12, 25:18) в двубой от група B, изигран в Нинбо.



Азиатките имат пълен актив от 9 точки (3 победи), Турция е втора с 6 точки (2 победи, 1 загуба).



Туркините ще играят допълнителна (континентална) квалификация в началото на следваата година.

Най-резултатна бе Тън Жу с 20 точки (2 аса, 3 блокади), 16 точки добави Жан Чаннин (1 ас, 4 блокади).

