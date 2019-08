Испания Ван де Беек: Реал Мадрид поддържа контакт с Аякс 04 август 2019 | 17:12 - Обновена 0



Халфът на Аякс Дони ван де Беек отново потвърди за интереса на Реал Мадрид към него, като разкри, че испанският клуб поддържа контакт с амстердамци за подобен трансфер. “Те са в контакт с Аякс, има интерес, но не мога да кажа нищо повече. Без съмнение, агентът ми е говорил с тях, това е. Аз обаче предпочитам да говоря за футбол”, заяви Ван де Беек след равенството 2:2 с Витес. Van de Beek: "Madrid are in contact with Ajax" https://t.co/eZwlgHBu09 pic.twitter.com/Yw7bFKWlSy — AS English (@English_AS) 4 август 2019 г. Запитан коя от двете опции предпочита - Реал или Аякс, той през смях отговори, че и двете звучат добре. 22-годишният играч призна и че е чул как феновете го молят да остане в клуба: “Чух ги да пеят “Дони, още една година””. Вчера пък неговият сънародник и бивш играч на мадридчани Рафаел ван дер Ваарт сподели, че на негово място би карал колело до испанската столица. Запитан коя от двете опции предпочита - Реал или Аякс, той през смях отговори, че и двете звучат добре. 22-годишният играч призна и че е чул как феновете го молят да остане в клуба: “Чух ги да пеят “Дони, още една година””. Вчера пък неговият сънародник и бивш играч на мадридчани Рафаел ван дер Ваарт сподели, че на негово място би карал колело до испанската столица.

