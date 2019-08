ММА Доналд Тръмп се обади на Колби Ковингтън, за да го поздрави 04 август 2019 | 16:55 - Обновена 0



Колби Ковингтън постигна 7-ма поредна победа, след като в главната битка на UFC on ESPN 5 доминира над Роби Лоулър. Chaos грабна победата с решение пред погледа на синовете на Доналд Тръмп, който преди битката го надъха да се бие здраво, защото е истински шампион. Веднага след битката Тръмп позвънил на Ковингтън, за да го поздрави за победата, а плътно до него са Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп. Just finished my interview with Colby Covington who was then whisked away to speak on the phone with President Trump. pic.twitter.com/0bvWircCkO — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) August 3, 2019

Миналата година Дейна Уайт заведе Колби Ковънгтън в Белият дом, където той се видя лично с Доналд Тръмп. Колби е голям фен на семейство Тръмп и сподели, че ще помогне на Тръмп, за да го изберат отново на президентските избори в САЩ през 2020 година. Миналата година Дейна Уайт заведе Колби Ковънгтън в Белият дом, където той се видя лично с Доналд Тръмп. Колби е голям фен на семейство Тръмп и сподели, че ще помогне на Тръмп, за да го изберат отново на президентските избори в САЩ през 2020 година.

