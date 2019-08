Гуардиола възмутен от номинациите на ФИФА за наградата The Best

“Няма да кажа, че 10-имата номинирани за наградата не го заслужават, но например за призовете на Висшата лига имахме 5-6 номинации. Спечелихме 4 трофея и не успяхме да включим нито един наш играч в списъка.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази възмущението си от липсата на играчи от тима в списъка от 10 имена на ФИФА за наградата The Best. Както е известно, “гражданите” постигнаха домашен требъл през миналия сезон. Междувременно, трима представители на европейския клубен шампион Ливърпул присъстват в селекцията.

Може би защото имат значение само 7 мача, само Шампионската лига е важна. За този приз важни са 1/8-финалите, 1/4-финалите, 1/2-финалите и финалът на турнира. Когато спечелиш ШЛ, си там. За останалите 10-11 месеца никой нищо не знае…

"I don't think one player made a better season than Bernardo Silva, even winning with Portugal. In 8 years, this club won 4 PL so it is quite remarkable that never in these 4 seasons one of our players was nominated the best in the league. Never."