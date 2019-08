Тенис Коко Гоф и 17-годишната МакНали грабнаха титлата на двойки във Вашингтон 04 август 2019 | 16:17 0



15-годишната американка Кори Гоф, която нашумя с представянето си на “Уимбълдън” миналия месец, отново впечатли с изявите си, този път във Вашингтон, макар и не на сингъл. Тийнейджърката спечели титлата на двойки на турнира Citi Open в американската столица в тандем с друга млада американска тенисистка - 17-годишната Кетрин МакНали. Двете девойки, участвали с “уайлд кард”, победиха на финала с 6:2, 6:2 поставените под №4 Мария Санчес (САЩ) и Фани Щолар (Унграия).Коко Гоф преодоля квалификациите и отпадна в първия кръг на сингъл след поражение от Зарина Диас (Казахстан). По-рано това лято 15-годишната тенисистка записа общо 6 победи (3 в квалификациите и 3 в основната схема) на “Уимбълдън”, където в първия кръг шокира петкратната шампионка в Лондон Винъс Уилямс (САЩ) и достигна до 1/8-финалите, преди да бъде спряна от шампионката Симона Халеп (Румъния).Кетрин МакНали пък имаше много успешна седмица, като достигна до полуфиналите на сингъл във Вашингтон. Тя влезе в основната схема с “уайлд кард” и постигна 3 победи, като на 1/4-финалите се справи с №4 в схемата Су-Вей Сие (Тайван). На полуфиналите МакНали бе победена от италианката Камила Джорджи. 0



