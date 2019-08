Ливърпул и Манчестър Сити подновяват голяма битка (съставите)

Голямото съперничество между Ливърпул Манчестър Сити се подновява с двубой за "Къмюнити Шийлд" на "Уембли". През миналата кампания двата отбора водеха епична битка за титлата в Премиър лийг чак до последния кръг. В крайна сметка "гражданите" триумфираха само с точка повече от мърсисайдци. Очакванията на всички са през този сезон отново Манчестър Сити и Ливърпул да са отборите, които ще спорят за първото място."Небесносините" спечелиха едва два от последните си 12 мача с Ливърпул във всички турнири. Мърсисайдци имат само един успех от последните си пет двубоя на "Уембли", докато "гражданите" са непобедени в предишните си седем срещи на националния стадион на Англия, като отборът е допуснал едва един гол в тях.

How we’re lining up in the #CommunityShield!



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



