От Танак увеличи преднината си във WRC с нова победа във Финландия (видео)

Пилотът на Toyota От Танак спечели своята четвърта победа за 2019 в Световния рали шампионат (WRC), както и трета в рамките на последните четири кръга. Естонецът увеличи преднината си в генералното класиране след триумф във Финландия - най-бързото състезание в календара на рали шампионата. BREAKING NEWS: @OttTanak does it again @RallyFinland#RallyFinland #WRC ##TOYOTA #YarisWRC #TGR_WRC — World Rally Championship (@OfficialWRC) August 4, 2019 Танак печели за втори пореден път рали Финландия, като тази година срещна напрежение от своите съотборници Яри-Мати Латвала и Крис Мийк. Латвала дори бе лидер за кратко, но пилотски грешки забавиха и двамата пилоти. Танак си върна лидерството от Латвала в събота сутрин. Той започна последния състезателен ден с преднина от 16.4 сек и в крайна сметка финишира с 25.6 сек аванс спрямо Есапека Лапи, който спечели подиум със своя Citroen C3. Трети на почетната стълбичка се качи Латвала, на 7.6 сек зад Лапи. Танак спечели и последния супер специален етап, което му донесе пет бонус точки и така той напуска Финландия с максималния актив от 30 точки. Андреас Микелсен успя да се пребори с шесткратния рали шампион Себастиен Ожие и стана най-успешният пилот на Hyundai във Финландия тази година с четвърто място на финала. Микелсен успя да спечели и три бонус точки от последната състезателна отсечка. Ожие остана пети със своя Citroen, а третият претендент за титлата във WRC Тиери Нювил завърши шести. Третият пилот на Hyundai Крейг Брийн финишира седми заради 20-секундно наказание за забавяне на старта на последния етап. Mega jump of Thierry Neuville during WRC Rally Finland 2019. Reminds me of ???? pic.twitter.com/gNRxq6wyXU — Jef (@rallyjef) August 3, 2019 M-Sport Ford нямаха с какво да се похвалят този уикенд. Теему Сунинен завърши финландския кръг осми, а Гус Грийнсмит не успя да финишира след катастрофа в предпосления етап.

