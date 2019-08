Маркес не позволи на Дови да му отнеме победата в Чехия и ликува отново

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес спечели шеста победа за сезон 2019 и триумфира в Чехия за трети път в своята кариера. За Маркес това е 50-а победа в кралския клас и с нея той става четвъртият пилот с 50 или повече победи там след Валентино Роси, Мик Дуън и Джакомо Агостини.

На второ място финишира пилотът на Ducati Андреа Довициозо, който направи добър старт, но така и не успя да вземе лидерството от Марк дори и за момент. За последното място на подиума се пребори сателитният пилот на Ducati Джак Милър, а в подножието на топ 3 останаха Алекс Ринс със Suzuki, Кал Кръчлоу със сателитната Honda и Валентино Роси с Yamaha.

Маркес стартира в състезанието за Гран При на Чехия от първа позиция след феноменална квалификация на "Бърно" в събота. Втори потегли Джак Милър, а от трето място - Йоан Зарко с мотора на КТМ, който за първи път влиза в топ 3 в MotoGP квалификация.

Дови, който спечели състезанието миналата година, стартира четвърти, а най-успешният пилот в Чехия - Валентино Роси - седми.

Slicks or wets?



Tyre choice could be critical ahead of the start! #CzechGP pic.twitter.com/gNqjlhyTVd — MotoGP™ (@MotoGP) August 4, 2019

Въпреки че на места пистата бе леко мокра, повечето пилоти взеха решение да стартират със сликове. Най-проблемната зона бе около последния и първия завой. Състезателният контрол реши да отложи старта с 40 минути от съображения за сигурност, за да може трасето да изсъхне още малко. Състезателната дистанция пък бе намалена на 20 обиколки.

Look at the wet patches on the grid!



How could this change the start? #CzechGP pic.twitter.com/3LqWQmxAgd — MotoGP™ (@MotoGP) August 4, 2019

Маркес запази първото си място на старта, а Дови потегли отлично и от втората позиция се изстреля точно зад Марк, следван от Милър и Алекс Ринс със Suzuki.

Валентино Роси успя да напредне с една позиция, но срещна затруднения с изпреварването на Пол Еспергаро с КТМ и така двамата рано започнаха да се откъсват от топ 4.

Още на четвъртия завой в първата обиколка пък станахме свидетели на инцидент между сателитния пилот на Yamaha Франко Морбидели и Жоан Мир с втория мотор на Suzuki.

Във втората обиколка Ринс успя да изпревари Милър и зае третото място, а на следващото завъртане записа и най-бърза обиколка.

В четвъртата обиколка Доктора мина пред Еспергаро и бе последван от сателитния пилот на Honda Кал Кръчлоу. Междувременно съотборникът на Роси Маверик Винялес изгуби пет места на старта и шест обиколки по-късно продължаваше да се движи извън топ 10 - на 13-а позиция.

В седмата обиколка Валентино бе изпреварен от Кръчлоу и оставен отново шести.

При преполовяване на състезателната дистанция първите четирима пилоти - Маркес, Дови, Ринс и Милър - бяха разделени от едва секунда, а петият Кръчлоу бе на 4 сек назад.

В 11-ата обиколка Маркес спаси падане благодарение на бърз рефлекс във втория сектор от "Бърно".

@marcmarquez93 is trying to pull the pin!



The world champion is riding on the edge as he aims to drop @AndreaDovizioso! #CzechGP pic.twitter.com/Y9TuOUGWsa — MotoGP™ (@MotoGP) August 4, 2019

В следващите обиколки пилотът на Honda започна да се откъсва напред и в 14-ата обиколка вече бе на две секунди пред Дови. Две завъртания преди финала Милър изпревари Ринс с агресивна маневра и испанецът не успя да си върне третата позиция.

A return to form for @AndreaDovizioso!



Back on the podium with 2nd here in Brno! #CzechGP pic.twitter.com/aWmmFnYw3y — MotoGP™ (@MotoGP) August 4, 2019

Зад Роси на шестата позиция топ 10 допълниха сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро, съотборникът на Дови Данило Петручи, Такааки Накагами със сателитна Honda и Маверик Винялес с втората заводска Yamaha.

Маркес увеличи и преднината си в генералното класиране, където вече има актив от 210 точки, следван от Дови със 147 точки и Петручи със 129 точки.