Мик Шумахер триумфира в Унгария и записа първа победа във Формула 2

Мик Шумахер спечели първата си победа в своя дебютен сезон във Формула 2. Пилотът на Према стартира от полпозишън във второто състезание за уикенда в Унгария и съумя да задържи първото място на старта. Във всичките 28 обиколки обаче Шумахер-младши трябваше да се справя с напрежението от пилота на Карлин Нобухару Мацушита, който държеше второто място.

Синът на легендарния Ф1 шампион Михаел Шумахер в крайна сметка финишира с 1.4 секунди преднина спрямо протежето на Хонда на "Хунгароринг".

"Невероятно състезание. Не беше лесно и благодаря на отбора. Много съм щастлив. Гумите ми не бяха в добро състояние към края и не бе лесно да ги поддържам живи. Постоянно проверявах огледалата. Напрежението беше голямо", коментира Мик на финала. В падока на Ф2 в Унгария бе и майката на Мик - Корина Шумахер.

Трети успя да финишира протежето на Макларън Серхио Сете Камара, който се добра до подиума след старт от средата на колоната. Съотборникът на Мик Шон Гелел завърши едва 17-и.

Битката за титлата във Формула 2 пък продължава да бъде между Ник де Врийс и Николас Латифи, които двамата са разделени от 30 точки четири кръга преди финала на сезона.