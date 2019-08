Джампаоло: Сусо е световна класа, трябва да остане

Новият наставник на Милан Марко Джампаоло изрази желанието си Сусо да остане в тима, въпреки информациите, че той може да бъде продаден на Рома “Все още ни липсва внимание към детайла, но ще го придобием с времето. Отборът разбра това, което се опитвам да наложа, и играе с добър манталитет. Най-много ми харесва, че всички са на едно мнение за идеите. Вниманието към детайла е част от работата, но момчетата схванаха музиката, която се опитвам да свиря. Милан има някои силни и класни играчи. Ако се научим на начина, по който искаме да играем, ще бъдем още по-силни. Ще има спадове, но ми харесват усърдието и отдадеността, които показват.

Сусо е световна класа. Казах му го, както и на клуба. Сусо не е проблем за нас. Трябва да задържим най-добрите ни играчи.

Giampaolo: "Suso is world class, he must stay"https://t.co/5X0qmopo43